4 категорії ПВО отримають грошову допомогу: за яких умов та куди треба звернутись

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Деякі українці зі статусом ВПО мають право на грошову допомогу. Одна з таких здійснюється для осіб з Бахмута коштом цієї міської територіальної громади.

Така виплата передбачена для 4 категорій осіб. Про це повідомляє Усзн Бахмутської міської ради.

Кому буде нарахована грошова допомога

Кошти передбачені для:

сімей, у складі яких є діти до 18 років та/або особи до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, та яким відмовлено в призначенні виплат ВПО через перевищення розміру доходу, за умови, що загальний середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї за один квартал, що передує місяцю звернення за зазначеною матеріальною допомогою, не перевищує 12 592,00 гривень;

сімей, у складі яких відсутні діти до 18 років та/або особи до 23 років, та на дату звернення за матеріальною допомогою вони зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітна особа або як така, що шукає роботу або для навчання за ваучером, або працюють (за виключенням фізичних осіб – підприємців). У такому випадку загальний середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї за один квартал, що передує місяцю звернення за зазначеною матеріальною допомогою, не перевищує 9 444,00 гривень;

працездатних осіб віком до 23 років та від 50 до 55 років, які не мають власних сімей, та на дату звернення за матеріальною допомогою зареєструвалися в центрі зайнятості (ред. за тими ж умовами що на пункт вище). Ці особи можуть отримати кошти, якщо загальний середньомісячний сукупний дохід за один квартал, що передує місяцю звернення за зазначеною матеріальною допомогою, не перевищує 9 444,00 гривень;

працездатних осіб, у тому числі тих, які перебувають у складі сім’ї, що протягом 1 місяця перед місяцем звернення, втратили роботу, заробіток і не працевлаштувались.

Заявникам, які відповідають одній з перерахованих категорій, необхідно звернутись до Управління соціального захисту населення Бахмутської міськради. На електронну адресу [email protected] треба відправити:

заяву;

скан або фотокопії документів, необхідних для надання допомоги.

Якщо виникнуть запитання, то їх можна поставити, зателефонувавши за номером +380 (99) 7134 250.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сім'ї в Україні можуть отримати до 40 тисяч гривень.