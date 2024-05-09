Выплата производится через Укрпошту: как лицам после эвакуации получить помощь

Для этого нужно заранее записаться на выезд

Украинцы имеют право на эвакуационные выплаты, размер которых колеблется от 2 тысяч до 3 тысяч гривен. Они осуществятся выехавшим с территорий боевых действий железнодорожным транспортом.

Такие деньги поступят через АО "Укрпочта" в течение 10 дней. Как разъяснил адвокат Александр Головченко в Facebook, информацию о количестве выехавшего населения фиксируется областной государственной военной администрацией за 4 дня до эвакуации.

Каков размер денежной помощи

Она выплачивается населению в следующих суммах:

Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

Для других лиц – 2000 гривен.

Согласно данным, АО "Укрпочта" будет выплачивать денежную помощь эвакуированным гражданам в течение 10 календарных дней со дня прибытия указанного лица в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале.

Следует заметить, что финансовая помощь не начисляется тем лицам, кто раньше ее получал.

Список необходимых документов

Документ, удостоверяющий личность или еДокумент

Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу, контролирующему и имеющему отметки в паспорте)

Документ, подтверждающий инвалидность

Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).

Документы заявителю следует подать в один из уполномоченных органов: исполнительного комитета местных властей, органа социального обеспечения или ЦНАП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения произойдут для ВПЛ с 1 мая.