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Выплата производится через Укрпошту: как лицам после эвакуации получить помощь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 09 мая 2024, 14:21
Гривна. Фото Depositphotos

Для этого нужно заранее записаться на выезд

Украинцы имеют право на эвакуационные выплаты, размер которых колеблется от 2 тысяч до 3 тысяч гривен. Они осуществятся выехавшим с территорий боевых действий железнодорожным транспортом.

Такие деньги поступят через АО "Укрпочта" в течение 10 дней. Как разъяснил адвокат Александр Головченко в Facebook, информацию о количестве выехавшего населения фиксируется областной государственной военной администрацией за 4 дня до эвакуации.

Каков размер денежной помощи

Она выплачивается населению в следующих суммах:

  • Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;
  • Для других лиц – 2000 гривен.

Согласно данным, АО "Укрпочта" будет выплачивать денежную помощь эвакуированным гражданам в течение 10 календарных дней со дня прибытия указанного лица в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале.

Следует заметить, что финансовая помощь не начисляется тем лицам, кто раньше ее получал.

Список необходимых документов

  • Документ, удостоверяющий личность или еДокумент
  • Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу, контролирующему и имеющему отметки в паспорте)
  • Документ, подтверждающий инвалидность
  • Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).

Документы заявителю следует подать в один из уполномоченных органов: исполнительного комитета местных властей, органа социального обеспечения или ЦНАП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения произойдут для ВПЛ с 1 мая.

Теги:
#Социальные выплаты #Эвакуация #Выплаты #ВПЛ