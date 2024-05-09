Выплата производится через Укрпошту: как лицам после эвакуации получить помощь
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Для этого нужно заранее записаться на выезд
Украинцы имеют право на эвакуационные выплаты, размер которых колеблется от 2 тысяч до 3 тысяч гривен. Они осуществятся выехавшим с территорий боевых действий железнодорожным транспортом.
Такие деньги поступят через АО "Укрпочта" в течение 10 дней. Как разъяснил адвокат Александр Головченко в Facebook, информацию о количестве выехавшего населения фиксируется областной государственной военной администрацией за 4 дня до эвакуации.
Каков размер денежной помощи
Она выплачивается населению в следующих суммах:
- Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;
- Для других лиц – 2000 гривен.
Согласно данным, АО "Укрпочта" будет выплачивать денежную помощь эвакуированным гражданам в течение 10 календарных дней со дня прибытия указанного лица в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале.
Следует заметить, что финансовая помощь не начисляется тем лицам, кто раньше ее получал.
Список необходимых документов
- Документ, удостоверяющий личность или еДокумент
- Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу, контролирующему и имеющему отметки в паспорте)
- Документ, подтверждающий инвалидность
- Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).
Документы заявителю следует подать в один из уполномоченных органов: исполнительного комитета местных властей, органа социального обеспечения или ЦНАП.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения произойдут для ВПЛ с 1 мая.