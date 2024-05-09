Подорожчання не уникнути? Українців попереджають про перегляд тарифу на світло

Енергосистема країни знаходиться у вкрай складній ситуації, внутрішніх джерел не вистачає

Україні треба близько 1 мільярда доларів, щоб підготувати енергосистему до осінньо-зимового періоду. Наразі обговорюється питання підвищення тарифу на світло для населення.

Рішення про перегляд вартості електрики буде приймати Національна комісія регулювання електроенергетики. Поки лише ведуться обговорення, про що виконуючий обов’язків генерального директора АТ "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк розповів в етері телемарафону.

"Є певні обговорення на сьогоднішній день, воно (рішення ― ред.) буде прийматись на рівні Національної комісії регулювання електроенергетики. На мою думку, можливо, нам прийдеться все ж таки зіткнутися з підвищенням тарифів. На сьогодні наших джерел внутрішніх не вистачає, нам допомагають країни-сусіди та донори", ― сказав Мартинюк.

Пояснення стосовно можливого підвищення тарифу на світло

Зазначимо, останні місяці активно обговорюють тему підвищення тарифу на світло. Це пов’язано з російськими обстрілами об’єктів енергосистеми.

Зараз для населення діє тариф 2,68 грн/кВт. За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, реальна вартість світла складає 6 грн/кВт. Проте такого стрімкого здорожчання не буде. За його прогнозом, вже влітку тариф на електрику буде 3,5 грн/кВт.

Раніше Нацбанк анонсував підвищення вартості світла для населення. У звіті за квітень регулятор пояснив, що утримання тарифу на тому ж рівні нашкодить енергетичним компаніям.

Як писав "Телеграф", українців попередили про відключення світла. Електрика зникне не у всіх споживачів.