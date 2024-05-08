Тотальний блекаут – що може врятувати українців від відключень світла сьогодні та в майбутньому

Врятувати від небезпеки відключень можуть два фактори

Масований ракетний удар з боку російських окупантів спонукав "Укренерго" заявити про можливі відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів. Це можливо з 18 до 23 годин, але можливо блекаута в цей час все ж таки вдасться уникнути.

Як пояснила "Телеграфу" голова прес-служби НЕК "Укренерго" Марія Цатурян, через ракетний удар росіян спрямований на теплову генерацію в енергобалансі України може з’явитися дефіцит, який за неможливості виправлення ситуації може призвести до відключень. У цьому сенсі сподіваються на імпорт.

"На даний момент диспетчерський центр компанії оцінює наявні виробничі потужності, звіряє їх із потребами та можливими обсягами імпорту електроенергії. Якщо збалансувати споживання не вдасться, будуть застосовані графіки відключення промислових споживачів. Якщо цих заходів буде недостатньо, обмеження електроенергії можливе і для побутових споживачів", — наголосила прес-секретарка "Укренерго".

При цьому можливий графік відключень, який планується на момент найвищого споживання електроенергії з 18 до 23 години, споживачі зможуть дізнатися на сайті своїх обленерго. За словами Марії Цатурян, якщо для вирівнювання балансу споживання електроенергії потрібно буде обмежити електропостачання побутових споживачів, такі графіки обов’язково з’являться на сайтах.

Основною причиною виникнення можливого дефіциту електроенергії з 18 години стануть традиційне зростання споживання в цей час доби, а також удар по теплових електростанціях, які не залежать від часу доби чи погоди. Так, компанія ДТЕК повідомила, що 8 травня під удар росіян потрапили три її теплоелектростанції.

"ТЕС менше залежать від часу доби як сонячні, чи погоди як вітрові електростанції. Тому якщо вдень баланс енергоспоживання, переважно, вдається підтримувати на достатньому рівні, у вечірній час у нас часто виникали проблеми, які останнім часом вирішували за рахунок імпорту. Сьогодні ж збіглися кілька факторів", — наголошує "Телеграфу" експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко.

За словами нашого співрозмовника, ці фактори – ракетний удар по тепловій електрогенерації, обмеженість роботи вітряних і сонячних електростанцій, а також похолодання, яке почнеться в середині тижня, також спонукає українців підвищити споживання для обігріву.

Наслідком усіх цих ризиків може стати те, що якщо не вжити необхідних заходів, українці ризикують залишатись у майбутньому без світла по 15-20 годин після чергових масових ракетних ударів росіян, вважає Олег Попенко.

На думку експерта, знизити подібні ризики могло б посилення ППО української енергетики та будівництво великої кількості міні-ТЕС, які працюють на всіх видах палива. Іншим способом має стати будівництво великої кількості невеликих трансформаторних підстанцій, що дозволить децентралізувати електроенергетику.

"Це коштуватиме мільярди гривень і займе час, але іншого шляху Україна не має — альтернативою можуть стати куди більш тривалі блекаути по 15-20 годин після подібних масованих ракетних атак", — підкреслив Олег Попенко.

Водночас у Міненерго заявили, що можливо вдасться обійтися відключенням лише промислових споживачів.