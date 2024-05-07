Новий тариф на електроенергію: коли і на скільки підвищать вартість кВт*год

Тарифи на світло можуть зрости вже влітку

В Україні тариф на електроенергію можуть зрости вже з 1 червня. До цього періоду за кожну кВт*год треба платити 2,64 грн.

Влітку ж ціна може досягти близько 3-3,5 грн. Про це заявив в ефірі КИЇВ24 директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За його словами, тариф на світло в Україні має бути близько 6 грн/кВт. Але запровадження такого різкого збільшення тарифу здається нереальним.

"Тому, якщо і буде підвищення, то воно має бути послідовним. Зараз 2,68 грн/кВт. Мабуть, з червня місяця чи з липня можливо очікувати збільшення тарифу до 3,30-3,50 грн/кВт. Від такої міри нікуди не можна подітися, оскільки ви знаєте в якому стані наша енергетична система", – сказав Омельченко.

Він нагадав, що росіяни зруйнували та пошкодили близько 70% всієї енергетичної інфраструктури України.

Наразі Уряд продовжив чинний тариф до кінця травня.А влітку очікується, що ситуація в енергетиці буде в рази складнішою. Тому що через потепління споживання електроенергії зросте. Цілком можливо, що "Укренерго" знову доведеться використати графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Нагадаємо, що 5 травня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в українській енергосистемі "досить складна". Останні удари РФ по Україні завдали енергетиці збитків на понад 1 мільярд доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що НБУ теж прогнозує підвищення цін на світло.