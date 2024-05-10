Готовиться к росту тарифов? В Минэнерго ответили, подорожает ли свет

К зиме готовятся уже сейчас

Правительство может повысить тариф на электроэнергию для населения, чтобы привлечь дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону, но пока решение не принято. В настоящее время Министерство энергетики анализирует возможности энергетических предприятий и доступные финансовые ресурсы.

Пока повышение тарифа на свет только обсуждается, но есть причины считать, что решение будет принято. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сказала в эфире телемарафона.

Тариф на свет может вырасти

"Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и что будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий", — сказала Гринчук.

Российские удары по энергосистеме нанесли огромный ущерб. В Минэнерго уже готовятся к следующему отопительному сезону. Чтобы снова не возвращаться к отключениям по графику, как это было зимой 2022/23, нужно искать возможности и внедрять решения.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", — сказала Гринчук.

О возможном повышении тарифа на свет говорил также исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк. Внутренних источников не хватает, чтобы удерживать стоимость энергоресурса на том же уровне.

Реальная стоимость света составляет 6 грн/кВт. Однако повышать тариф до такого уровня правительство не будет. Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что уже летом свет подорожает до 3,50 грн/кВт.

"Телеграф" ранее писал, что может спасти украинцев от отключений света. Из-за российских обстрелов в энергосистеме может возникнуть значительный дефицит.