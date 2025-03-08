"Ліверпуль" — ПСЖ: де і коли дивитись другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Ліверпулі

У вівторок, 11 березня, у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зустрінуться англійський та французький гранди. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — ПСЖ.

У прямому етері в Україні матч "Ліверпуль" — ПСЖ покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Ліверпуль" — ПСЖ пройде в Ліверпулі (Англія) на стадіоні "Енфілд", початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

У першому поєдинку, який відбувся у Парижі (Франція), ПСЖ сенсаційно програв із рахунком 0:1. До слова парижани мали тотальну перевагу у грі, проте їх підвела реалізація.

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Ліверпуль"

Нагадаємо, "Ліверпуль" виграв основний етап Ліги чемпіонів, здобувши 7 перемог у 8 матчах. А ось ПСЖ довелося ще трохи попотіти у стиковому раунді. Щоправда, "Брест" не зумів нав’язати паризькому суперклубу опір (0:3, 0:7 за підсумками двох матчів).

У лютому відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. За його підсумками переможець "дуелі" ПСЖ та "Ліверпуля" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари "Брюгге" — "Астон Вілла".