В одному з міст України хочуть назавжди зробити безкоштовний проїзд: кому може пощастити

Це одна з фішок соціальної підтримки містян

У Харкові проїзд в громадському транспорті хочуть зробити безкоштовним назавжди. Ця ініціатива одна з фішок соціальної підтримки, яка певною мірою скорочує відтік людей з міста.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню "TSN.ua". За його словами, безплатний проїзд у муніципальному транспорті — фішка міста.

"Нам вдається утримати баланс бюджету. Сьогодні є декілька речей, які ми робимо як соціальний захист населення. Це, перш за все, безкоштовний проїзд. До речі, я дуже хочу, щоб ми зберегли безкоштовний проїзд назавжди для харків’ян", — каже Терехов.

За його словами, наразі адміністрація міста прораховує усі можливі варіанти. Більшість соціальної підтримки створена для заохочення людей та збереження зацікавленості до міста.

"Це (безкоштовний проїзд — Ред.) фішка Харкова. Для харків’ян безкоштовний проїзд потрібно зберігати і ми будемо зберігати. Поки в нас є такі можливості. Ми працюємо над тим, щоб такі можливості в нас були", — наголосив голова міста.

Він також додав, що адміністрація міста продовжує підтримувати роздачу всім охочим безплатних гарячих обідів – 46 тисяч порцій щодня, за винятком неділі. До того ж підприємці Харкова звільнені від сплати податків на нерухомість та землю, а ФОПи 4-ї групи – від єдиного податку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що незабаром у Черкасах зросте вартість проїзду у громадському транспорті.