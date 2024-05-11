Що буде з курсом долара наступного тижня і до кінця року: прогнози експертів

У суботу, 11 травня, середній курс долара в українських банках складає 39,50 грн (купівля) та 39,98 (продаж)

За прогнозами експертів, найближчим часом ситуація з курсом долара в Україні буде відносно стабільною. З 13 по 19 травня різких коливань не очікується, але до кінця року долар зростатиме в ціні.

Такий прогноз дав "Телеграфу" начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лісовий. Він очікує, що на готівковому валютному ринку наступного тижня долар буде коштувати від 39 до 41 гривні. Різниця купівлі-продажу не перевищить 50 копійок, у цьому ж коридорі відбуватимуться денні коливання. На його думку, протягом найближчих 7 днів курс долара навряд чи зміниться більше ніж на 60-80 копійок в один бік.

При цьому, як раніше розповів інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса в ефірі телемарафону, у другій половині 2024 року курс американської валюти може коливатись у межах 40-41 гривні. Малоймовірно, що долар наприкінці року опускатиметься до 39 гривень.

Курс долара в Україні станом на 11 травня

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 11 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 39,98 (продаж). Готівковий курс — 39,82 (купівля) та 39,93 (продаж). У той же час офіційний курс Національного банку України становить 39,55 грн.

Як розповідав "Телеграф", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що українська економіка готова до того, що гривня поступово знижується. Протягом 2024 року орієнтовно знецінення коштів у бюджеті очікується в межах 10%, оскільки курс долара закладено на рівні 40,7 гривні.