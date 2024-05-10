Українська гривня стрімко знецінюється: актуальний курс валют у Києві

Піднялася вартість євро та інших валют

Американський долар продовжує дорожчати та вже близько до позначки 40 гривень. За добу ціна на валюту піднялася ще на 10 копійок.

Євро не відстає, теж подорожчав. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 10 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,55 грн

Євро (EUR): 42,43 грн

Злотий (PLN): 9,88 грн

Канадський долар (CAD): 28,81 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,48 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,89 грн

Євро (EUR): 42,93 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 29,15 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,01 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся ще на десяток копійок.

Купівля: 39,85 грн

Продаж: 39,94 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара до 20 травня. Співвідношення американської та національної валюти може мати два сценарії. Різниця купівлі-продажу складе до 50 копійок, і стільки ж можуть бути денні коливання.