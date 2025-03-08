"Атлетіко" — "Реал": де і коли дивитись другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У другому дербі Мадрида визначиться чвертьфіналіст Ліги чемпіонів

У середу, 12 березня, у рамках другого поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться мадридське дербі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Реал".

У прямому етері в Україні матч "Атлетіко" — "Реал" буде доступним для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Дербі "Атлетіко" — "Реал" пройде в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Метрополітано", початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

У першій грі, яка відбулася у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", "Реал" відсвяткував перемогу з рахунком 2:1.

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Атлетіко"

Нагадаємо, "Реал" вибив із Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" у стиковому раунді. "Атлетіко" уникнув участі у цій стадії турніру, потрапивши до топ-8 команд основного етапу.

У лютому відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. За його підсумками переможець дуелі "Реала" та "Атлетіко" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари ПСВ — "Арсенал".