Перевалим за 40? Каким будет курс доллара на следующей неделе в Украине

Резкий скачков ожидать не стоит, но колебания все же будут

На следующей неделе ситуация на валютном рынке в Украине будет относительно стабильной. А разница купли-продажи не превысит 50 копеек.

Такой прогноз дал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой в комментарии для материала "Телеграфа" под названием "Что будет с курсом доллара на следующей неделе и до конца года: прогнозы экспертов".

По его мнению, с 13 по 19 мая резких колебаний не ожидается. Лесовой ожидает, что на наличном валютном рынке доллар будет стоить от 39 до 41 гривны.

Разница купли-продажи не превысит 50 копеек, в этом же коридоре будут происходить дневные колебания. Согласно прогнозу, в ближайшие 7 дней курс доллара вряд ли изменится больше чем на 60-80 копеек в одну сторону.

Как рассказывал "Телеграф", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что украинская экономика готова к тому, что гривна постепенно падает в цене.