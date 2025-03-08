Українців штрафуватимуть за носіння військової форми: адвокат пояснив, кого це торкнеться

Не кожна людина може одягнути військову форму

Українці можуть отримати штраф за носіння військової форми, але тільки якщо на ній присутні знаки розрізнення. За носіння одягу, який лише віддалено нагадує військову штрафувати ніхто нікого не буде.

Про це розповів в ефірі "Київ24" адвокат та військовий юрист Тарас Боровський. За його словами, носити її в Україні мають право лише деякі суб’єкти.

"У нас відповідальність за носіння військової форми зі знаками відмінності встановлено хіба що по суті у разі носіння "пікселя" зі знаками розрізнення. Або знаків розрізнення на інших камуфльованих елементах одягу", — сказав він.

При цьому адвокат наголосив, що у разі носіння одягу, який лише нагадує військовий, як це роблять деякі політики, жодного порушення немає і відповідальності не буде.

Як відомо, в Адміністративному кодексі України з 2019 року є стаття 186-8, в якій зазначено, що особи, які носять військову форму і не належать до силових структур, можуть отримати штраф у розмірі:

2550-3400 гривень у разі першого порушення;

3400-6800 гривень або громадські роботи на строк 30-40 годин у разі повторного порушення протягом року.

Носіння форми в Україні допущено:

військовослужбовцями ЗСУ чи інших військових формувань;

військовозобов’язаними під час зборів;

резервістами;

курсантами військових навчальних закладів, включаючи ліцеїстів військових ліцеїв;

особи, звільнені у запас із правом на носіння форми.

Крім того, варто нагадати, що поліцейські мають право зупиняти людей на вулиці та перевіряти наявність документів, що підтверджують право носіння форми.