Гроші виплатяться на тримісячний період: в яких 4 областях проходить реєстрація на допомогу

Загальний розмір виплати складає 10 800 гривень

Українці, які мають статус ВПО та ті, що постраждали від воєнних дій, мають право на грошову допомогу. Це стосується населення, що проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Виплата здійснюватиметься в межах проєкту Консорціуму Реагування, як мовиться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України, посилаючись на Благодійний фонд "Право на захист". Нарахування координує французька неурядова організація ACTED за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Хто має право на допомогу

Згідно з даними, подати заявку на виплату можуть особи чи родини, які раніше не отримували таку допомогу, наразі їм не нараховується виплата від інших міжнародних організацій та вони належать до однієї із перерахованих категорій населення:

ВПО (з 24.02.2022), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Постраждалі від воєнних дій (мають особисте житло, що пошкоджене/зруйноване із 24.02.2022 внаслідок воєнних дій, чи особа, яка з 24.02.2022 отримала поранення внаслідок обстрілу/воєнних дій і не є учасником бойових дій) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Окрім того, вони мають відповідати одному чи декілька критеріїв вразливості:

домогосподарство, яке складається виключно з особи або осіб літнього віку (60+);

домогосподарство із трьома й більше дітьми;

домогосподарство з дитиною віком до 2 років;

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з особою з інвалідністю І чи II групи.

Якщо є сумніви щодо того, чи має право особа або родина на цю виплату, можна скористатись опитувальником для самоперевірки.

Яка сума виплати та які документи треба зібрати

Розмір допомоги складає 3600 гривень на одну особу на місяць і вона виплатиться на тримісячний період. Тобто загальна сума — 10 800 гривень.

Вона здійсниться один раз повною сумою на банківський рахунок кожного члена домогосподарства. Якщо в родини є неповнолітні ти недієздатні особи, то за них кошти отримують офіційні представники за наявності документів.

Кожна особа зі сім'ї має бути присутня при реєстрації та мати зі собою наступні документи:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

податковий номер кожного члена домогосподарства;

свідоцтво про народження дітей (для дітей до 14 років);

дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки із реквізитами IBAN рахунку). Але не картки єПідтримка та єМалятко. Це має бути особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще щонайменше пів року з можливістю приймати перекази;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Детальну інформацію про роботу пунктів подання заяв можна дізнатись в чат-боті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як особам, що евакуювались, отримати грошову допомогу.