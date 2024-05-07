Деякі сім'ї отримають 10 800 або 14 400 грн: за яких умов та хто має право на цю виплату

Треба зібрати 14 документів

Сім'ї в Україні, які усиновили дитину або дітей мають право на гршову допомогу від СОС Дитячі містечка в розмірі 10 800 гривень або 14 400 гривень. Для цього їм треба відповідати певним умовам та подати конкретні документи.

Як мовиться на сайті організації, у програмі можуть взяти участь 4 категорії сімей. Ця грошова допомога не розповсюджується на сімей, де подружжя всиновила дитину дружини чи чоловіка.

Хто отримає виплату

Упрограмі приймають участь:

Заявники, які усиновили дитину (дітей) з інвалідністю,

Заявники, які усиновили двох і більше дітей,

Заявники, які є внутрішньо-переміщеними особами,

Заявники, які усиновили дитину (дітей), віком старше 5 років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить 10800 гривень – у разі усиновлення однієї дитини. А також 14400 гривень – у разі усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Сума виплати надходить одним платежем.

Які документи треба подати

Заявнику треба зібрати наступні офіційні папірці:

оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей;

оригінал згоди на обробку інформації, що є таємницею усиновлення;

оригінал заяви законного представника дитини;

копію паспорта заявника (законного представника дитини/дітей), у разі ID – копія ID;

копію документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінку паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідку про зареєстроване/задеклароване місце проживання);

копію РКНУНП заявника (законного представника дитини);

копію рішення суду про усиновлення дитини (дітей); копію свідоцтва про народження дитини/дітей або рішення суду;

інформацію про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи заявника (за наявності);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги; інші документи за необхідності.

Для отримання грошових виплат потрібно зареєструватися онлайн:

форма для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунів (піклувальників);

форма для усиновлювачів.

Після позитивного рішення про надання допомоги представники фонду зв'яжуться зі заявником.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 категорії сімей в Україні отримають 16 тисяч гривень на відпочинок та оздоровлення дітей.