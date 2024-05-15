Деньги выплатятся на трехмесячный период: в каких 4 областях проходит регистрация на помощь

Общий размер выплаты составляет 10 800 гривен

Украинцы, имеющие статус ВПЛ и пострадавшие от военных действий, имеют право на денежную помощь. Это касается населения, проживающих в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Выплата будет производиться в рамках проекта Консорциума Реагирования, как говорится на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины, ссылаясь на Благотворительный фонд "Право на защиту". Начисление координирует французская неправительственная организация ACTED с финансовой поддержкой Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Кто имеет право на помощь

Согласно данным, подать заявку на выплату могут лица или семьи, ранее не получавшие такую помощь, пока им не начисляется выплата от других международных организаций и принадлежат к одной из перечисленных категорий населения:

ВПЛ (с 24.02.2022), проживающих в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Пострадавшие от военных действий (имеют личное жилье, поврежденное/разрушенное с 24.02.2022 в результате военных действий, или лицо, которое с 24.02.2022 получило ранения в результате обстрела/военных действий и не является участником боевых действий) в Днепропетровской, Одесской области в Харьковской областях.

Кроме того, они должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:

домохозяйство, состоящее исключительно из лица или лиц пожилого возраста (60+);

домохозяйство с тремя и более детьми;

домохозяйство с ребенком в возрасте до 2 лет;

домохозяйство с беременной женщиной;

домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.

Если есть сомнения в том, имеет ли право лицо или семья на эту выплату, можно воспользоваться опросником для самопроверки.

Какая сумма выплаты и какие документы нужно собрать

Размер помощи составляет 3600 гривен на одного человека в месяц и он выплатится на трехмесячный период. То есть общая сумма – 10 800 гривен.

Она осуществится один раз в полной сумме на банковский счет каждого члена домохозяйства. Если у семьи есть несовершеннолетние или недееспособные лица, то за них средства получают официальные представители при наличии документов.

Каждый человек из семьи должен присутствовать при регистрации и иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

налоговый номер каждого члена домохозяйства;

свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета). Но не карты есть Поддержка и есть Малыш. Это должен быть личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действителен еще не менее полугода с возможностью принимать переводы;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Подробную информацию о работе пунктов подачи заявлений можно узнать в чат-боте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как эвакуируемым лицам получить денежную помощь.