Виплата здійсниться в двох областях: кому з сімей здійснять грошову допомогу в розмірі 10 800 грн

Гроші здійсняться для кожного члена родини

Домогосподарствам виплатять фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї. Треба відповідати мінімум 4 критеріям вразливості і проживати в двох областях.

ГО "Відповідальні громадяни" реалізує спільний із World Vision проєкт "Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні" та проводить збір даних на виплату Харківській і Донецькій областях. Про це повідомили в "Відповідальні громадяни".

Хто має право на фінансову допомогу

На кожного члена родини має нарахуватись 10 800 гривень, які проживають у місті Білозерське Покровського району Донецької області та місті Чугуїв Чугуївського району Харківської області. Вони її отримають за умови, якщо раніше їм не здійснювали виплату протягом останніх місяців і можуть підтвердити 4 або більше критеріїв вразливості:

дохід нижче 6 318 грн на людину на місяць без урахування соцвиплат;

сім’ї з 2 і більше дітьми;

статус ВПО;

батьки-одинаки;

сім’ї з вагітними або жінками, які годують груддю;

літні люди, старші за 60 років;

особи з інвалідністю;

члени сім’ї пораненого або загиблого внаслідок обстрілів;

сім’ї, житло яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.

Додаткові критерії:

проживання в будинку приймаючої сім’ї, орендованому будинку, притулку.

проживання в 30-кілометровій близькості до лінії фронту.

Як і де отримати допомогу

Приймання заявок на грошову допомогу здійснюється за електронною формою:

• м. Білозерське (Покровського району, Донецької області) — форма реєстрації;

• м. Чугуїв (Чугуївського району, Харківської області) — форма реєстрації.

"Після заповнення вищевказаної форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з вами зв’яжуться спеціалісти і запросять на реєстрацію, де Вам необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості. Після досягнення ліміту форми будуть автоматично закриті", — резюмували на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як особам можна отримати евакуаційні виплати.