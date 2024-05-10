Виплата здійсниться в двох областях: кому з сімей здійснять грошову допомогу в розмірі 10 800 грн
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Гроші здійсняться для кожного члена родини
Домогосподарствам виплатять фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї. Треба відповідати мінімум 4 критеріям вразливості і проживати в двох областях.
ГО "Відповідальні громадяни" реалізує спільний із World Vision проєкт "Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні" та проводить збір даних на виплату Харківській і Донецькій областях. Про це повідомили в "Відповідальні громадяни".
Хто має право на фінансову допомогу
На кожного члена родини має нарахуватись 10 800 гривень, які проживають у місті Білозерське Покровського району Донецької області та місті Чугуїв Чугуївського району Харківської області. Вони її отримають за умови, якщо раніше їм не здійснювали виплату протягом останніх місяців і можуть підтвердити 4 або більше критеріїв вразливості:
- дохід нижче 6 318 грн на людину на місяць без урахування соцвиплат;
- сім’ї з 2 і більше дітьми;
- статус ВПО;
- батьки-одинаки;
- сім’ї з вагітними або жінками, які годують груддю;
- літні люди, старші за 60 років;
- особи з інвалідністю;
- члени сім’ї пораненого або загиблого внаслідок обстрілів;
- сім’ї, житло яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.
Додаткові критерії:
- проживання в будинку приймаючої сім’ї, орендованому будинку, притулку.
- проживання в 30-кілометровій близькості до лінії фронту.
Як і де отримати допомогу
Приймання заявок на грошову допомогу здійснюється за електронною формою:
• м. Білозерське (Покровського району, Донецької області) — форма реєстрації;
• м. Чугуїв (Чугуївського району, Харківської області) — форма реєстрації.
"Після заповнення вищевказаної форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з вами зв’яжуться спеціалісти і запросять на реєстрацію, де Вам необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості. Після досягнення ліміту форми будуть автоматично закриті", — резюмували на сайті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як особам можна отримати евакуаційні виплати.