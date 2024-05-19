Виплати з безробіття в Україні: скільки платять і від чого це залежить

Сума залежить від низки умов

В Україні під час воєнного стану продовжують виплати низки соціальних виплат. Це стосується і виплат із безробіття.

Як пише Економічна правда, ці виплати не можуть перевищувати суму мінімальної зарплати, яка була встановлена на 1 січня відповідного року. Тобто 2024 року ця сума становить не більше 7100 гривень, але не менше 1500 гривень.

До речі, для внутрішньо переміщених осіб ця виплата не може бути меншою за 2500 гривень.

Втім, сума залежить від низки факторів, серед яких:

страховий стаж;

причина звільнення (за особистим бажанням, за згодою сторін або скорочення на підприємстві);

розмір зарплати, яку громадянин одержував перед звільненням.

Якщо ж страховий стаж за рік до набуття статусу безробітного залишав менше ніж 7 місяців, то незалежно від перерахованого вище, допомога становитиме 1500 гривень. В іншому випадку, розмір допомоги обчислюватимуться у відсотках від середньої зарплати людини перед її звільненням і залежатимуть від страхового стажу:

менш як 2 роки — 50% від виплат;

2-6 років — 55%;

6-12 років — 60%;

12-18 років — 65%;

понад 18 років – 70%.

Виплачуватимуть їх не завжди й згодом сума знижуватиметься. Тобто безробітний може розраховувати на:

100% у перші 90 днів;

80% у період від 90 до 180 днів;

70% у період від 180 до 360 днів.

Виняток мають люди передпенсійного віку, які отримуватимуть повну суму усі 360 днів. Після їх закінчення виплати припиняються.

Як повідомлялося раніше, українці, які мають статус ВПО та постраждали від військових дій, мають право на грошову допомогу. Це стосується людей, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.