Путіну сподобається? Який ультиматум США везуть у Лондон — ЗМІ

Марко Рубіо та Стів Віткофф не приєднаються до зустрічі союзників України

Міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Леммі доводиться непросто — він має стримати американських дипломатів, щоб не поставити українську сторону під загрозу. Йому потрібно вести переговори так, щоб не нашкодити інтересам ЗСУ.

Як повідомляє "The Independent", держсекретар США Марко Рубіо дав чітко зрозуміти, що США готові вийти з процесу мирних переговорів, якщо не буде досягнуто значного прогресу.

Позиція США на переговорах

Політик приїхав зі своєю командою переговорників не для обговорення, а для того, щоб виставити ультиматум на користь Росії.

За даними журналістів, Україна буде змушена відкинути пропозицію заморозити контроль Росії на окупованих територіях сходу. Ймовірно, Зеленському доведеться погодитися визнати фактичну владу Кремля над Кримом, прийняти, що Україна ніколи не зможе приєднатися до НАТО, і в цілому " покірно котитися під путінські танкові гусениці".

Можливо, це пояснює, чому український лідер не буде присутній на зустрічі в Лондоні цього тижня.

Девід Леммі не хоче такої ситуації, як і Франція та Німеччина, які також направляють своїх міністрів та радників до Лондона.

Хто представлятиме США на переговорах

Державний департамент США повідомив, що Марко Рубіо та Стів Віткофф не приєднаються до зустрічі союзників України. Як уточнила речниця Держдепу Теммі Брюс, інтереси Штатів на переговорах представлятиме Кіт Келлог, який нещодавно був відсторонений від провідної ролі в мирних консультаціях між Україною та Росією.

Фото: Кіт Келлог в Х

Коментуючи нещодавню заяву Володимира Путіна про нібито "готовність до переговорів із Києвом", американська посадовиця назвала це "дуже хорошим знаком".

Що відомо про саміт у Лондоні

У середу, 23 квітня, в Лондоні відбудеться зустріч українських представників із дипломатами Великої Британії, Франції та США. Учасники обговорюватимуть подальші кроки до досягнення всеосяжного припинення бойових дій, продовжуючи перемовини, що почалися раніше в Парижі. Однією з ключових тем стануть ініціативи Вашингтона щодо мирного врегулювання.

Українську сторону на переговорах представлятимуть:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр оборони Рустем Умєров;

міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про що насправді США та Україна говоритимуть у Лондоні та чи може Дональд Трамп вийти з перемовин.