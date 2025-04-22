Чи дійсно Путін запропонував відмовитись від територій: Пєсков прокоментував публікацію FT

У Кремлі заперечують матеріал FT

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про нібито пропозицію Володимира Путіна зупинити війну проти України вздовж поточної лінії фронту не відповідають дійсності. У такий спосіб він прокоментував матеріал Financial Times, який раніше повідомив про відповідну ініціативу Путіна, озвучену під час зустрічі з представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі.

Про це Пєсков сказав у коментарі російському агентству "РИА Новости". За його словами, у ЗМІ, зокрема й у "поважних виданнях", останнім часом з’являється багато фейкової інформації.

"Тому слухати потрібно лише першоджерела", — наголосив речник Кремля.

За інформацією FT, під час зустрічі зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі президент РФ Володимир Путін висловив готовність відмовитися від частини територіальних претензій щодо Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які частково перебувають під контролем України. В обмін на це Кремль очікує від США визнання анексії Криму та гарантій невступу України до НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зміст мирного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні наразі залишається невідомим для Кремля.