Чи дійсно Путін запропонував відмовитись від територій: Пєсков прокоментував публікацію FT
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У Кремлі заперечують матеріал FT
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про нібито пропозицію Володимира Путіна зупинити війну проти України вздовж поточної лінії фронту не відповідають дійсності. У такий спосіб він прокоментував матеріал Financial Times, який раніше повідомив про відповідну ініціативу Путіна, озвучену під час зустрічі з представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі.
Про це Пєсков сказав у коментарі російському агентству "РИА Новости". За його словами, у ЗМІ, зокрема й у "поважних виданнях", останнім часом з’являється багато фейкової інформації.
"Тому слухати потрібно лише першоджерела", — наголосив речник Кремля.
За інформацією FT, під час зустрічі зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі президент РФ Володимир Путін висловив готовність відмовитися від частини територіальних претензій щодо Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які частково перебувають під контролем України. В обмін на це Кремль очікує від США визнання анексії Криму та гарантій невступу України до НАТО.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зміст мирного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні наразі залишається невідомим для Кремля.