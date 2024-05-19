Выплаты по безработице в Украине: сколько платят и от чего это зависит

Сумма зависит от ряда условий

В Украине во время военного положения продолжают выплаты ряда социальных выплат. Это касается и выплат по безработице.

Как пишет Экономическая правда, эти выплаты не могут превышать сумму минимальной зарплаты, которая была установлена на 1 января соответствующего года. То есть, в 2024 году эта сумма составляет не больше 7100 гривен, но не меньше 1500 гривен.

К слову, для внутренне перемещенных лиц эта выплата не может быть меньше 2500 гривен.

Впрочем, сумма зависит от ряда факторов, среди которых:

страховой стаж;

причина увольнения (по личному желанию, по согласию сторон или сокращениям на предприятии);

размер зарплаты, которую гражданин получал перед увольнением.

Если же страховой стаж за год до получения статуса безработного оставлял менее 7 месяцев, то вне зависимости от вышеперечисленного, помощь будет составлять 1500 гривен. В противном случае, размер помощи будут вычисляться в процентах от средней зарплаты человека перед его увольнением и будут зависеть от страхового стажа:

менее 2 лет — 50% от выплат;

2-6 лет — 55%;

6-12 лет — 60%;

12-18 лет — 65%;

более 18 лет — 70%.

Выплачивать их будут не всегда и со временем сумма будет снижаться. То есть безработный может рассчитывать на:

100% в первые 90 дней;

80% в период от 90 до 180 дней;

70% в период от 180 до 360 дней.

Исключение имеют люди предпенсионного возраста, которые будут получать полную сумму все 360 дней. После их истечения выплаты прекращаются.

Как сообщалось ранее, украинцы, имеющие статус ВПЛ и пострадавшие от военных действий, имеют право на денежную помощь. Это касается людей, проживающих в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.