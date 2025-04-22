Трамп може піти на "угоду з дияволом": у ЄС бояться можливої дружби США з Кремлем

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що Сполучені Штати мають інструменти для посилення тиску на Росію, однак досі не використали їх у повному обсязі. За її словами, якщо Вашингтон вийде з мирного процесу, не застосувавши наявні важелі, постане питання: чому?

Про це Каллас сказала в коментарі AFP, наголосивши, що Москва затягує війну, граючи на час, а так зване "великоднє перемир’я" було спробою не допустити втрати терпіння Дональдом Трампом. Вона також висловила побоювання, що навіть у разі виходу США з переговорів, Трамп може спробувати повернутися до "звичайного бізнесу" з Кремлем.

Каллас застерегла, що можливе визнання Криму російською територією в межах домовленостей стане стратегічною помилкою.

"Тоді Росія отримає те, чого прагне", — наголосила вона, додавши, що ЄС ніколи не визнає анексії півострова: "Крим — це Україна". За її словами, скасування санкцій проти РФ можливе лише після перевіреного й тривалого дотримання умов майбутньої угоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія заявила про готовність припинити бойові дії вздовж чинної лінії фронту та скоригувати свої територіальні амбіції. В обмін на це Кремль розраховує на геополітичні поступки з боку США, зокрема щодо статусу Криму та гарантій невступу України до НАТО.