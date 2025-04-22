Одеса вчергове під атакою російських дронів: у місті є пожежі (фото)

В місті спалахнули пожежі у приватному житловому секторі

Одесу другий вечір поспіль атакують російські ударні безпілотники. Ввечері 22 квітня місто знову перебувало під атакою, внаслідок російського нападу є пожежі та пошкодження житлової інфраструктури.

Про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Інформацію підтвердив мер Геннадій Труханов, за його даними, під атакою перебував Київський район Одеси. Власний кореспондент "Телеграфу" підтвердив вибухи та зазначив, що над містом було щонайменше п'ять безпілотників.

"Одеса та район, загроза атаки ударними безпілотниками! Будьте в укриттях!", – було сказано у повідомленні від Одеської ОВА.

Місцеві ЗМІ повідомили, що ударні безпілотники більшістю влучили у приватний житловий сектор, де почалася сильна пожежа. Про постраждалих, або загиблих наразі не повідомлялося. Екстрені служби працюють на місці ворожої атаки.

Зазначається, що росіяни вкотре використовують проти Одеси тактику одночасного масованого нальоту дронами: вони накопичуються неподалік від міста над морем, а потім одночасно атакують, заходячи у піке з великої висоти. Спеціаліст зі зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що росіяни могли встановити на "шахеди" системи радіоуправління та закликав не вірити повідомленням про "турбінні шахеди", які поширює російська пропаганда.

"Поки ми не дослідимо трофейні БПЛА і не знайдемо в них підтвердження нових технологій, це залишиться всього лише фантазіями ЗМІ. Також можу сказати що російські БПЛА розвідники часто долітали до Одеси (зараз рідше, бо ми їх активно збиваємо) з напрямку Криму. Там пряма радіовидимість через море на відстань 80 км. Для БПЛА такий канал радіоуправління не є складним. Тому противник цілком міг поставити якісь системи управління і розвідки і на Шахеди", – зазначив він.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу ввечері 21 квітня було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад, а також транспортні засоби. Через удари безпілотників почалося кілька пожеж, є постраждалі.

Україна гідно відповідає росіянам на акти терору проти цивільних. У вівторок, 22 квітня неподалік Москви у Володимирівській області злетів на повітря 51-й арсенал ГРАУ. Це один із найбільших арсеналів російського Міноборони. Він розрахований на зберігання понад 250 тисяч тонн боєприпасів, а на складах могли перебувати снаряди різних калібрів, КАБи, ракети "Кинджал" та боєприпаси до систем ППО "Панцир", С-300 та С-400.