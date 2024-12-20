Не тільки Межигір’я: Янукович мав ще одну дачу на Київщині, але її знищила російська армія (фото)

Колись у цьому елітному клубі збиралися українські олігархи часів Януковича

Під час правління Віктора Януковича в Україні, він мав у розпорядженні 30 гектарів лісових угідь у Дніпровсько-Тетерівському господарстві, поблизу села Сухолуччя на півночі Київської області. Відомо, що ці мисливські угіддя у 2012 році отримало товариство "Кедр", пов’язане з Януковичем. Як виявилося, у цій загадковій резиденції серед лісу екс-президент любив збирати друзів-олігархів.

"Телеграф" розповість, що відомо про загадкову дачу Януковича в Сухолуччі, і як вона виглядає після бою з російськими окупантами.

Мисливська резиденція Януковича — що про неї відомо

У власності товариства "Кедр" опинилися два комплекси – "Острів" та "Акація" біля села Сухолуччя. Це всього за 28 кілометрів від білоруського кордону.

Як з’ясували журналісти "Слідство.Інфо", свого часу у цій резиденції у лісі Янукович облаштував елітний мисливський клуб для своїх друзів-олігархів. Там найчастішими гостями були Андрій Клюєв, Леонід Кравчук, Віктор Пінчук, Леонід Кучма, Вадим Новінський та інші.

Після Революції Гідності та втечі Януковича з України його резиденції стали надбанням громадськості. Так, і горезвісне Межигір’я, і мисливські угіддя в Сухолуччі перетворилися на парки, там проводили екскурсії.

Однак під час наступу російських військ на Київ, резиденція в Сухолуччі стала місцем боїв і була знищена. На вцілілих будинках можна помітити сліди від куль, а поруч гільзи на землі. За даними журналістів, у резиденції екс-президента Януковича загинуло як мінімум двоє українських військових.

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