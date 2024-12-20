Хакерська атака росіян: як після цього працюють ЦНАПи Києва

Є деякі нюанси

На тлі інформації про атаку російських хакерів на Мін’юст "Телеграф" вирішив з’ясувати, як працюють ЦНАПи в Києві та чи є якісь наслідки. Для цього наші журналісти звернулися до керівників кількох установ.

На правах анонімності один із керівників столичного ЦНАПу розповів, що після хакерського удару по великій кількості важливих державних реєстрів, установа працює в колишньому режимі й жодних труднощів із проведенням тих чи інших операцій не виявлено.

— Ми як працювали, так і працюємо. І ми знаходимо взаєморозуміння та співпрацюємо з людьми, – сказав він.

Також співрозмовник додав, що в ЦНАПі приймають усі документи – на оформлення внутрішніх та закордонних паспортів, інших субсидій, у паперовому вигляді. Тобто, виробляють ксерокопії та скріншоти, а потім передають їх до уповноважених органів, які на основі баз даних та реєстрів Мін’юсту приймають рішення про видачу паспорта або надання будь-якої послуги.

Таким чином виходить, що якщо оформлення будь-якої послуги або документів зависне – то не з вини ЦНАПу, а через Міграційну службу. Існують "технологічні карти" із термінами оформлення паперів, але тепер вони можуть зрушуватись.

Водночас його колега з іншого ЦНАПу зазначив, що деякі проблеми все ж таки спостерігаються.

— Щодо реєстрів, то всі ці послуги тимчасово не приймаються. Мається на увазі або реєстрація місця проживання, або реєстрація фізюрособи або інших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом виявилася велика кількість важливих державних реєстрів ; попередньо, відновлення їх роботи та даних займе в кращому разі тижня.

Пізніше віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина офіційно повідомила, що збій — наслідок масштабної атаки російських хакерів на державні реєстри. За її словами, зараз ведеться активна робота щодо ліквідації наслідків. На відновлення першочергового доступу підуть тижні.

Експерт Антон Швець, коментуючи атаку на реєстри, порадив у найближчі два дні навіть не намагатися проводити будь-які операції з державними реєстрами.