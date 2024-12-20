В "Слуги народу" знайшли майно та працюючу дружину в Москві - він вже спробував пояснити

Родина нардепа покинула Україну за місяць до повномасштабного вторгнення РФ

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Каптєлов не вказав у декларації майно своєї родини, яка мешкає у Москві. Парламентар не задекларував нерухомість дружини та дітей у російській столиці, яку вони отримали ще у 2015 році.

Його дружина-громадянка РФ наприкінці 2023 року влаштувалася на роботу до московської державної установи та отримує зарплату, яку депутат теж не задекларував. Про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Як з'ясували журналісти, родина народного обранця покинула Україну за місяць до повномасштабного вторгнення РФ. 22 січня 2022 року вони спочатку полетіли до Стамбула, а потім вирушили до Москви.

Також виданню стало відомо, що дружина Євгенія Каптєлова з грудня 2023 року працює в "Об'єднанні культурних центрів південно-західного адміністративного округу" Москви, де за дев'ять місяців 2024 року заробила понад 700 тисяч рублів (близько 300 тисяч гривень).

Журналісти з'ясували, що установа, де працює дружина депутата, співпрацює з організацією "Воїн" — російським центром військової підготовки молоді, створеним за дорученням Володимира Путіна. Мета центру — виховання "нового покоління патріотів і захисників Росії".

"Схеми" встановили, що третина московської квартири записана на дружину й дітей нардепа. За підрахунками видання, вартість їхньої частки складає близько 6 мільйонів гривень.

Юрист ГО "Центр протидії корупції" Олексій Бойко наголосив у коментарі журналістам, що парламентар зобов'язаний декларувати майно неповнолітніх дітей та доходи дружини.

Крім того, у розслідуванні йдеться, що протягом липня-вересня 2022 року та в січні 2023 року депутат виїжджав за кордон. Ці поїздки збіглися з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. У ці дні, за даними електронної системи Верховної Ради, Каптєлов був відсутній на пленарних засіданнях або не голосував за законопроєкти.

У коментарі "Схемам" Каптєлов заявив, що не приховував громадянство дружини та задекларував все, чого вимагає закон. Про російське майно родини йому нібито невідомо. На запитання щодо можливих ризиків для державної безпеки через проживання родини в країні-агресорі депутат відповів, що це його приватна справа, яка не впливає на виконання обов'язків народного депутата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Слуга народу" Тищенко міг незаконно збагатитись на 30 млн гривень. Нардеп також вніс невірні відомості у декларації.