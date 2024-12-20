Витоку даних не було? У Мін'юсті розповіли про наслідки кібератаки на держреєстри

СБУ вже відкрила кримінальне провадження

Через масштабну атаку російських хакерів Міністерство юстиції України призупинило роботу всіх державних реєстрів, які перебувають у їхній компетенції. Проте всі дані були збережені, а інформація про витік наразі не підтверджується.

Про це під час пресконференції розповіла віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент "Телеграфу". Вона зазначила, що для відновлення роботи реєстрів потрібен певний час, а також наголосила, що атака не вплинула на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".

Водночас Стефанішина наголосила, що зараз, що акти цивільного стану, тобто акти про народження, смерть, одруження і розлучення, можна зареєструвати в органах держреєстрації актів цивільного стану в паперовому вигляді. Вона окремо уточнила, що це стосується й актів про укладання шлюбу.

Крім того, Стефанішина розповіла, що дії щодо заповітів будуть здійснюватися нотаріусом без доступу до реєстрів. За її словами, буде створено урядову гарячу лінію, куди громадяни зможуть звернутися для уточнення інформації щодо реєстрів.

Своєю чергою т.в.о керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Володимир Карастельов заявив, що ця кібератака готувалася хакерами з Головного розвідувального управління Генштабу Росії кілька місяців. Водночас, за його словами, СБУ наразі не може гарантувати, що витоку даних не сталося.

Карастельов зазначив, що СБУ відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу, у тому числі за статтею 438. Це порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом опинилася велика кількість важливих державних реєстрів. Крім того, у застосунку "Дія" були недоступні понад 20 цифрових послуг, які надаються державою.