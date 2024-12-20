Вийти на пенсію українцям стане важче: що зміниться незабаром

Правила змінюватимуться ще протягом кількох років

З 1 січня 2025 року в Україні буде змінено умови для виходу на пенсію у 60 та 63 роки за підвищення страхового стажу, необхідного для призначення цих виплат. Тривалість страхового стажу зростатиме з кожним роком, аж до 2028 року.

Інформація про це було опубліковано у пресслужбі Пенсійного фонду України. Там зазначили, що для того, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу.

При цьому з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Правила виходу на пенсію з 2025 року

Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно придбати не менше 32 років страхового стажу для чоловіків та жінок.

Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років.

Якщо ж людина має менш як 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Правила виходу на пенсію у 2024 році

• у 60 років — від 31 року стажу ;

• у 63 роки — від 21 до 31 року стажу ;

• у 65 років – від 15 до 21 року стажу.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні може вийти на пенсію достроково.