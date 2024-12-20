Різдвяний стіл-2024: скільки коштуватиме приготування 12 традиційних страв

Вартість 12 страв на Святвечір з минулого року виросла майже на половину

Традиційний різдвяний стіл у 2024 році влетить українцям в копієчку. Вартість святкового меню зросла на 41% порівняно з минулим роком.

Експерти Інституту аграрної економіки проаналізували ціни на продукти для 12 традиційних страв у найбільших торгівельних мережах України станом на початок грудня. До розрахунків увійшли кутя, узвар, борщ пісний, смажена риба, вареники з різними начинками, тушкована капуста та інші страви.

Найдорожчою стравою святкового столу стане смажена риба – 306,97 гривні. За два кілограми живого коропа доведеться заплатити 301 гривню, а борошно для панірування обійдеться у майже 6 гривень.

Для приготування куті знадобиться 68,5 гривні на мак, 44,89 гривні на волоські горіхи та 21,73 гривні на родзинки. Пшенична крупа коштуватиме 21,30 гривні, мед – 16,90. Разом — 175 гривень.

Узвар із сушених фруктів на два літри води обійдеться у 105,36 гривні. Борщ пісний з квасолею об’ємом у 2 л потребуватиме витрат у 131,94 гривні. Найдорожчим складником борщу є біла квасоля – 43,53 гривні за 300 грамів.

На приготування трьох видів вареників витрати різняться. Вареники з картоплею коштуватимуть 50,06 гривень (вартість за 1,51 кг продуктів) з капустою – 52,50 гривень (вартість за 1,48 кг продуктів), а з вишнями – 69,74 гривні (за 810 г продуктів).

Тушкована капуста з грибами обійдеться у 109,88 гривні, де найдорожчим інгредієнтом стануть печериці – 43,88 гривні за 300 грамів. Смажена картопля з цибулею коштуватиме 45,19 гривні.

Салат "Вінегрет" потребуватиме витрат у 67,75 гривні. Основну частку вартості складають солоні огірки – 21,40 гривні за 200 грамів.

На святковому столі традиційно присутні соління: квашена капуста (75 гривень за 500 грамів) та солоні огірки (42 гривні за 400 грамів). Свіжі овочі теж додадуть витрат: огірки та помідори по 500 грамів коштуватимуть 70 та 64 гривні відповідно. Отже, разом виходить 1365 гривень.

Також "Телеграф" писав про те, скільки коштує головна різдвяна страва кутя на Святвечір та Різдво. Її можна зробити самостійно з готових інгредієнтів, а також у магазинах продаються готові набори.