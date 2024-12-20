В окупованому Донецьку лунали вибухи: куди прилетіло і які наслідки (відео)

У мережі повідомили про нібито роботу ППО

Вранці 20 грудня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Попередньо удари були по будівлі на бульварі Шевченка.

Інформація про це з’явилася на місцевих пабліках. Також український блогер, журналіст і політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі пише, що атакована була будівля "МДБ ДНР".

"У Донецьку прильоти. Атаковано будівлю "МДБ ДНР" на бульварі Шевченка. Колишній інститут металів. Там раніше утримували та катували журналіста та письменника Стаса Асєєва (11 травня 2017 року бойовики так званої "ДНР" звинуватили Станіслава у шпигунстві. Він утримувався у в’язниці") ДНР" до 29 грудня 2019 року В рамках обміну 29 грудня 2019 року повернувся на волю, – Ред.)”, – йдеться у повідомленні.

У пабліках пишуть, що у небі над містом пролунало щонайменше 6 вибухів. Попередньо удари були завдані ракетами. Повідомляється про нібито роботу ППО.

"Спочатку жителі почули, як працює ППО. За кілька хвилин пролунало кілька вибухів. Попередньо, один зі снарядів потрапив у районі бульвару Шевченка", — пише один із пабліків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 грудня у Донецьку пролунала серія вибухів. У частині Калінінського та Київського районів Донецька пошкоджено скління у деяких багатоквартирних будинках.