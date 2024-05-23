Максимальное вознаграждение – 100 тыс грн: какие есть шесть видов дополнительной выплаты для бойцов

В Минобороны ответили

Украинским военным предусмотрены ежемесячные вознаграждения. Их размер колеблется от 2350 до 100 000 гривен и зависит от вида военной службы или выполнения боевых действий.

Для бойцов существует 6 вознаграждений. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова в интервью Укринформу.

Какие вознаграждения для военных

100 000 гривен в месяц предусмотрено для военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения, в том числе на временно оккупированной Российской Федерацией территории. Такая же выплата будет производиться для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины.

50 000 гривен будет выплачиваться для военнослужащих, выполняющих боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск. Следует обратить внимание, что это может быть вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно.

30 тысяч гривен на период военного положения в расчете на месяц пропорционально выполнению боевых заданий — предусмотрено военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания согласно боевым приказам.

Такое вознаграждение будет начислено военным, которые:

действуют в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил);

действуют по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры в соответствии с боевыми распоряжениями;

действуют по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

70 тысяч гривен были введены недавно и считаются дополнительными, кроме "боевых".

Предпоследнее вознаграждение, размер которого колеблется от 15 до 30 тысяч гривен, будет осуществляться инструкторам в учебных воинских частях.

А вот 2350 гривен предусмотрено для курсантов военных вузов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из бойцов выплатится компенсация почти до 4600 гривен.