Склади Rozetka під Києвом атакували дронами? Що буде з замовленнями на маркетплейсі

"Телеграф" дізнався, що буде з замовленнями клієнтів маркетплейсу

Під час нічної атаки шахедами на Київщину росіяни влучили у склад у Бориспільському районі. Загорілося 15 тисяч метрів квадратних складських приміщень. Ними могла користуватись Rozetka, повідомляли у Мережі.

"Згорілий склад у Бориспільському районі під Києвом використовує "Розетка", свідчать нові кадри з місця. На них видно брендовані машини цього магазину, які стоять поруч", — йшлось у підписі до відео. "Телеграф" вирішив дізнатись, чи дійсно постраждала інфраструктура "Розетки", якими є збитки і що буде з замовленнями компанії.

Співзасновник компанії Владислав Чечоткін у коментарі журналісту видання повідомив, що активи Rozetka не постраждали. Загоряння ж і справді сталося, однак вогонь охопив склад постачальників компанії.

Попри все замовлення клієнтів маркетплейсу будуть доставлені вчасно, запевнив Чечоткін.

Про процес ліквідації пожежі також повідомили у ДСНС. Рятувальники зазначили, що безпілотник влучив у склад о 00:50. Пожежу локалізували о 04:05, та процес ліквідації ще триває. На місці загоряння працюють 72 рятувальники, 24 одиниці техніки, спецтехніка з Києва, аеропорту "Бориспіль" і навіть пожежний потяг Південно-Західної залізниці.

Також раніше "Телеграф" писав, що внаслідок ракетного удару постраждав бізнес-центр у Києві. Територія біля нього була популярною серед киян та гостей столиці "фотозоною".