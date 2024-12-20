Рус

Пасажирський борт РФ пролетів через усю Україну? Подробиці загадкового рейсу

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Російський пасажирський літак, імовірно, пролетів над Україною Новина оновлена 20 грудня 2024, 12:23
Російський пасажирський літак, імовірно, пролетів над Україною. Фото Колаж "Телеграфу"

Борт прямував з Туреччини

У закритому повітряному просторі України продовжують майже щодня фіксувати дивні пасажирські літаки. Цього разу на мапі польотів з'явився російський борт, а днями раніше був білоруський.

Про це свідчать дані порталу flightaware.com. Зазначається, що політ здійснював літак Boeing 737 російської компанії "Aeroflot".

Борт вилетів зі Стамбула 19 грудня о 9 ранку і о 13:10 приземлися у Москві. При цьому його шлях пролягав майже через всю Україну, якщо вірити даним порталу. Проте на мапі маршрут польоту саме над закритим повітряним простором нібито позначено пунктиром, а не зеленим кольором, як на шляху від Туреччини до середини Чорного моря.

Борт рейсу AFL2135 / SU2135 приземлився в аеропорту Шереметьєво. Водночас достеменно не відомо, чи були у ньому пасажири і їх фактична кількість.

Зауважимо, що офіційно перетин закритого повітряного простору над Україною не коментувала жодна зі сторін. До того ж існує велика ймовірність, що мапа його польоту — збій порталу, адже протиповітряна оборона нашої держави збиває будь-які повітряні цілі.

Проте останні кілька тижнів доволі часто мапи польотів показують російські чи білоруські борти, які прямують через Україну. При цьому більшість з них вилітає саме з Туреччини.

Що відомо про Boeing 737-800

Це дводвигунний вузькофюзеляжний пасажирський реактивний літак. Він увійшов до експлуатації в 1998 році. Літак вміщує 2 пілотів та наступну кількість пасажирів: однокласові до 189 місць; двокласові — 162–175 місць.

До того ж нещодавно стало відомо, що російська компанія "Аерофлот" закупить старі літаки Boeing 737. Їх планують використати для ремонту своїх же бортів. Ймовірно, йдеться про борти віком 21-22 роки і вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд рублів кожен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський пасажирський літак пролетів над Донбасом, за даними мапи польотів.

Теги:
#Україна #Росія #Літак