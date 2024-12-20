Пасажирський борт РФ пролетів через усю Україну? Подробиці загадкового рейсу

Борт прямував з Туреччини

У закритому повітряному просторі України продовжують майже щодня фіксувати дивні пасажирські літаки. Цього разу на мапі польотів з'явився російський борт, а днями раніше був білоруський.

Про це свідчать дані порталу flightaware.com. Зазначається, що політ здійснював літак Boeing 737 російської компанії "Aeroflot".

Борт вилетів зі Стамбула 19 грудня о 9 ранку і о 13:10 приземлися у Москві. При цьому його шлях пролягав майже через всю Україну, якщо вірити даним порталу. Проте на мапі маршрут польоту саме над закритим повітряним простором нібито позначено пунктиром, а не зеленим кольором, як на шляху від Туреччини до середини Чорного моря.

Борт рейсу AFL2135 / SU2135 приземлився в аеропорту Шереметьєво. Водночас достеменно не відомо, чи були у ньому пасажири і їх фактична кількість.

Зауважимо, що офіційно перетин закритого повітряного простору над Україною не коментувала жодна зі сторін. До того ж існує велика ймовірність, що мапа його польоту — збій порталу, адже протиповітряна оборона нашої держави збиває будь-які повітряні цілі.

Проте останні кілька тижнів доволі часто мапи польотів показують російські чи білоруські борти, які прямують через Україну. При цьому більшість з них вилітає саме з Туреччини.

Що відомо про Boeing 737-800

Це дводвигунний вузькофюзеляжний пасажирський реактивний літак. Він увійшов до експлуатації в 1998 році. Літак вміщує 2 пілотів та наступну кількість пасажирів: однокласові до 189 місць; двокласові — 162–175 місць.

До того ж нещодавно стало відомо, що російська компанія "Аерофлот" закупить старі літаки Boeing 737. Їх планують використати для ремонту своїх же бортів. Ймовірно, йдеться про борти віком 21-22 роки і вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд рублів кожен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський пасажирський літак пролетів над Донбасом, за даними мапи польотів.