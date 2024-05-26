Для бізнесу тариф зріс, а для населення? Стало відомо, що буде з вартістю газу у червні

У травні зросла вартість для промислових споживачів

На фоні чуток про підвищення тарифу на світло, населення цікавить, чи подорожчає газ. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 червня 2024 року не буде піднімати вартість послуг для населення.

У квітня компанія продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, до 30.05.2025. Про це "Нафтогаз" повідомляє на своєму офіційному сайті.

Вартість газу для споживачів становить 7,96 грн. Це тариф "Нафтогазу", який буде діяти ще мінімум до 30 квітня 2025 року.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)", ― йдеться у повідомленні.

В Україні є й інші компанії, які постачають газ населенню. У кожної з них власний тариф.

Вартість газу в Україні з 1 червня 2024 року

Для довідки: "Нафтогаз" обслуговує майже усе населення України, надаючи "блакитне паливо" по тарифу "Фіксований". Послугами компанії користується 12,4 мільйона домогосподарств. У травня "Нафтогаз" почав підвищувати тарифи для промислових споживачів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні може подорожчати вода. Востаннє тарифи на водопостачання переглядали ще до початку повномасштабного вторгнення, три роки тому. Зараз водоканали працюють на межі можливостей і мають великі борги перед енергетичними компаніями. Тому підвищення тарифу є вимушеним кроком.