Для бизнеса тариф вырос, а для населения? Стало известно, что будет со стоимостью газа в июне

В мае выросла стоимость для промышленных потребителей

На фоне слухов о повышении тарифа на свет население интересует, подорожает ли газ. Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" с 1 июня 2024 года не будет поднимать стоимость услуг для населения.

В апреле компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, до 30.05.2025. Об этом "Нефтегаз" сообщает на своем официальном сайте.

Стоимость газа для потребителей составляет 7,96 грн. Это тариф "Нефтегаза", который будет действовать еще минимум до 30 апреля 2025 года.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксованный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на поднятие цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС)", ― говорится в сообщении.

В Украине есть и другие компании, снабжающие газ населением. У каждой из них свой тариф.

Стоимость газа в Украине с 1 июня 2024 года

Для справки: "Нефтегаз" обслуживает почти все население Украины, предоставляя "голубое топливо" по тарифу "Фиксированный". Услугами компании пользуется 12,4 миллионов домохозяйств. В мае "Нефтегаз" начал повышать тарифы для промышленных потребителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине может подорожать вода. Последний раз тарифы на водоснабжение пересматривали еще до начала полномасштабного вторжения, три года назад. В настоящее время водоканалы работают на грани возможностей и имеют большие долги перед энергетическими компаниями. Поэтому повышение тарифа — вынужденный шаг.