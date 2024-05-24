Коли в Україні зростуть тарифи на електрику: міністр енергетики дав чітку відповідь

Проводяться остаточні розрахунки

В Україні вже з червня мають зрости тарифи на електроенергію. Протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо цього і встановить нову вартість.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", цитуючи міністра енергетики Германа Галущенко.

"Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня", — сказав міністр на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді 24 травня.

Галущенко наголосив, що під час встановлення нових тарифів буде використовуватись диференційований підхід до споживачів. Тобто цифри залежатимуть від обсягів використовуваної електроенергії.

"Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший — буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", — зазначив міністр.

За його словами, уряд наразі проводить розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

"Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" — ІФ-У) та з погляду збалансування всього енергоринку", — каже очільник Міненерго.

Він наголосив, що рівень тарифів на електроенергію для населення сьогодні не покриває собівартості її виробництва. Зокрема компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів (ПСО).

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде з тарифами на газ у червні. Вже оприлюднено ціни.