Тарифи зросли до 20%, але не на все: як в Україні змінились ціни за комуналку

Порівняння цін з 2023 по 2024 рік

За рік – з квітня-2023 до квітня-2024 в Україні здорожчали комунальні послуги загалом на 12,9%. При цьому, наприклад, конкретно електроенергія здорожчала одразу на 69,7%, тоді як ціна низки послуг залишилась на колишньому рівні.

Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті. За його даними, крім електроенергії також здорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 5,1%;

утримання та ремонт житла – на 3,2%;

прибирання сміття – на 1,6%.

На що тарифи не змінилися

Водночас тарифи одразу на низку позицій залишилися на колишньому рівні. Це:

водопостачання;

каналізація;

природний газ;

гаряча вода, опалення.

Раніше "Телеграф" писав, що тарифи на світло, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Зараз в Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації.