Збільшення податків плюс інфляція: чи стрибне долар до 41 гривні цього тижня

В бюджеті нашої країни є "велика дірка" у розмірі 200 мільярдів гривень

Протягом цього тижня готівковий курс американської валюти подорожчає вище 40,50 гривень. Експерт зазначив, що причиною є збільшення попиту на неї через зростання ПДВ та військового збору.

Як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН, наразі тривають негативні наслідки затримки військової допомоги Україні з боку США. Тому ринок почав одразу реагувати й гривня почала знецінюватися.

"Фінансова логіка проста: замість виплати грошового утримання військовим, влада України була змушена купувати зброю і набої для стримування російської навали. У держбюджеті утворилась "дірка" у 200 млрд грн, для "латання" якої потрібні додаткові кошти, бо західну допомогу використовувати для цього ми не можемо", — пояснив він.

Тому, на валютному ринку фіксується збільшення попиту на долар і, як каже Пендзин, варто очікувати на знецінення гривні. Готівковий долар протягом 27 травня-2 червня здорожчає вище 40,50 гривень у продажу.

Окрім того, резюмує експерт, той факт, що Національний банк встановив офіційний обмінний курс більш ніж на 40 гривень за долар, прискорює тенденцію до падіння гривні.

Курс долара в Україні станом на 27 травня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 27 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,90 грн (купівля) та 40,40 (продаж). Готівковий курс — 40,40 (купівля) та 40,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,11 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні у червні.