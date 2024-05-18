Дорожчати не буде, але є момент: банкір розповів, що буде з курсом валют наприкінці травня
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Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн
З наступного тижня, 20-26 травня, в Україні ситуація на валютному ринку буде більш спокійною за останні кілька місяців. Адже нові послаблення на валютному ринку для бізнесу, що діють від 4 травня, суттєво не позначаться на балансі попиту та пропозиції.
Про це розповів банкір Тарас Лєсовий. За його словами, Нацбанк обрав на травень тактику регульованої девальвації, а відтак можна розраховувати, що за підсумками місяця курс долара перебуватиме в діапазоні 39,7-40 грн, тобто потенційно курс гривні до долара може втратити максимально від 0,2 грн до 0,5 грн.
Прогноз курсу:
- 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро;
- 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.
Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн.
Банкір каже, що ритмічність та обсяг макрофіну, обсяги міжнародних валютних резервів (понад 43 млрд доларів) створюють міцне підґрунтя для подальших кроків регулятора з лібералізації валютного ринку.
Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.
"Таким чином, наступний тиждень не внесе на ринок глобальних змін: натомість можна розраховувати, що курсові коливання мало чим відрізнятимуться від двох попередніх тижнів. Ринок перебуватиме в стані легких і малопомітних курсових коливань, що будуть цілком задовільними і незагрозливими для загальної архітектури ринку", — резюмував фінансист.
Раніше "Телеграф" розповідав наскільки може здорожчати долар протягом року.