Увеличение налогов плюс инфляция: прыгнет ли доллар до 41 гривны на этой неделе

В бюджете нашей страны есть "большая дыра" в размере 200 миллиардов гривен

В течение этой недели наличный курс американской валюты подорожает свыше 40,50 гривен. Эксперт отметил, что причиной является увеличение спроса на нее из-за роста НДС и военного сбора.

Как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН, сейчас продолжаются негативные последствия задержки военной помощи Украине со стороны США. Поэтому рынок начал сразу реагировать, и гривна стала обесцениваться.

"Финансовая логика проста: вместо выплаты денежного содержания военным, власти Украины были вынуждены покупать оружие и патроны для сдерживания российского нашествия. В госбюджете образовалась "дыра" в 200 млрд грн, для "латания" которой нужны дополнительные средства, потому что западную помощь использовать для этого мы не можем", — пояснил он.

Поэтому, на валютном рынке фиксируется увеличение спроса на доллар и, как говорит Пендзин, стоит ожидать обесценивания гривны. Наличный доллар в течение 27 мая-2 июня подорожает свыше 40,50 гривен в продаже.

Кроме того, резюмирует эксперт, тот факт, что Национальный банк установил официальный обменный курс более чем на 40 гривен за доллар, ускоряет тенденцию падения гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 27 мая

По данным портала Минфин, в понедельник, 27 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,90 грн (покупка) и 40,40 (продажа). Наличный курс — 40,40 (покупка) и 40,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,11 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в июне.