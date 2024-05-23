На горизонті - ослаблення гривні: яким буде курс долара в Україні у червні

Експерт назвав ймовірні межі коливання показників

У червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5-40 гривень. Експерт враховує одразу 3 головних чинники, які будуть впливати на ціну долара.

Національний банк України змінив свою політику курсоутворення, адже стабільна ціна на гривню змінилась на режим поступового керованого знецінення цієї валюти. Про це повідомив експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу.

За словами експерта, якщо враховувати одразу низьку інфляцію, кращий експорт та планове постачання фінансової допомоги від партнерів, то у наступному місяці курс долара коливатиметься в межах 39,5-40 гривень.

"Загальний тренд – це невелика девальвація", — резюмував Монін.

Курс долара в Україні станом на 23 травня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 23 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,70 грн (купівля) та 40,14 (продаж). Готівковий курс — 40,04 (купівля) та 40,13 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,82 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких межах коливатиметься курс долара в Україні до кінця цього тижня.