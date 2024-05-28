У Нафтогазі заявили, що діють у національних інтересах та повідомили, яким буде тариф на газ у червні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тариф залежить від компанії
Україною ширяться чутки про можливе підвищення тарифу на електроенергію. На тлі цих новин, у багатьох українців може виникнути питання щодо вартості блакитного палива для населення.
Проте турбуватися нема про що. Ціна на газ для побутових споживачів у червні залишається незмінною, принаймні це стосується клієнтів "Нафтогазу". Тариф на блакитне паливо залишається таким самим — 7,96 грн за куб.
"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – заявив раніше очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Згідно з повідомленням компанії, було продовжено дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, тобто до 30 травня 2025 року.
У інших постачальників газу ціна коливається в межах від 7,7 до 9,90 грн за куб, залежно від компанії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українці платитимуть за кубометр води після підвищення тарифу. Повідомлялося про те, що в Україні активно обговорюють підвищення тарифів на комунальні послуги й насамперед можуть зрости ціни на воду. Їх не переглядали вже три роки.