У Нафтогазі заявили, що діють у національних інтересах та повідомили, яким буде тариф на газ у червні

Тариф залежить від компанії

Україною ширяться чутки про можливе підвищення тарифу на електроенергію. На тлі цих новин, у багатьох українців може виникнути питання щодо вартості блакитного палива для населення.

Проте турбуватися нема про що. Ціна на газ для побутових споживачів у червні залишається незмінною, принаймні це стосується клієнтів "Нафтогазу". Тариф на блакитне паливо залишається таким самим — 7,96 грн за куб.

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – заявив раніше очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Згідно з повідомленням компанії, було продовжено дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, тобто до 30 травня 2025 року.

У інших постачальників газу ціна коливається в межах від 7,7 до 9,90 грн за куб, залежно від компанії.

Тарифи на газ для населення від різних компаній

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українці платитимуть за кубометр води після підвищення тарифу. Повідомлялося про те, що в Україні активно обговорюють підвищення тарифів на комунальні послуги й насамперед можуть зрости ціни на воду. Їх не переглядали вже три роки.