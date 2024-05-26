З такою інструкцією не розгубитесь: як без помилок передати показники лічильника за газ

За допомогою підказок на сайті потрібно заповнити усі дані та відправити

Українці платять за послуги користуванням газу компанії "Нафтогаз". Але багато хто ще не може розібратися в тому, як здійснювати оплату.

Як і кому передати показники за газ — читай в матеріалі "Телеграфу". Після цього ви точно не заплутаєтесь у папірцях та показниках.

Як передати показники за газ

Показники потрібно передавати своєму оператору газорозподільної мережі (ГРМ). Тобто компанії, яка доставляє газ на твоїй території. Саме вона займається підключенням і відключенням палива, реагує на виклики та усуває несправності, отримує показники лічильників.

Передавати показники одразу в Нафтогаз не потрібно. За послугу потрібно сплачувати операторам ГРМ.

Через це ми отримуємо кілька платіжок за паливо: за його доставку від оператора ГРМ і за спожитий газ від постачальника Нафтогазу. Тобто ти передаєш показники своїй газорозподільній мережі, а вона, своєю чергою, надає цю інформацію Нафтогазу. Нарахування по платіжці робить постачальник.

Як передати показники: Нафтогаз

Якщо ви думаєтенад тим, як передати показники за газ до Нафтогазу, то їх потрібно надавати своєму оператору ГРМ у перших числах місяця (до 5 числа включно).

Як передати показники газу: способи

В особистому кабінеті https://my.grmu.com.ua/login ;

Зателефонувавши в контакт-центр за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone)

098-300-2-888 (Kyivstar)

093-300-2-888 (Lifecell)

На сайті облгазу треба знайти розділ Передати показники. За допомогою підказок на сайті потрібно заповнити усі дані та відправити. Також можна знайти чат-боти на сайті твого облгазу.

Раніше "Телеграф" писав, як передати показники лічильника за воду.