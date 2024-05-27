Підвищення тарифів не допоможе: світло в Україні можуть вимикати ще частіше, особливо у Києві

Дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні

Після підвищення тарифів на світло можуть виникнути більш серйозні відключення. Це пов'язано з літом, тоді ж ремонтна компанія через спекотну погоду й зростання споживання стане дорожчою.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Дефіцит генеруючих потужностей призвів до того, що в країні знову повернулися до графіків відключення світла в пікові години. Підвищення тарифів на електрику — це можливість профінансувати ремонти державних електростанцій, скоротити борги на ринку та оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях", — сказано в повідомленні.

Існує ризик того, що після підвищення тарифів енергопостачання обмежуватимуть ще сильніше. Це пов'язано, в першу чергу, із літом. Тоді ж ремонтна компанія через спекотну погоду й зростання споживання стане дорожчою.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", — заявив Омельченко

Найбільше відчують майбутні відключення світла кияни, адже зараз визначення лімітів не враховує наявність критичної інфраструктури, якої у столиці є багато та яка іноді працює на всю країну.

Саме тому відключень у Києві минулого тижня було більше, ніж у середньому по країні, зазначив експерт.

Нагадаємо, в Україні вже з червня мають зрости тарифи на електроенергію. Протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо цього і встановить нову вартість. Адже рівень тарифів на електроенергію для населення сьогодні не покриває собівартості її виробництва.

Атака РФ на українські енергооб'єкти

22 березня внаслідок обстрілу росіян була повністю знищена Зміївська ТЕС у Харківській області. А 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

У четвер,11 квітня, внаслідок атаки російських військ повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Знищено 100% генерації.

8 травня РФ завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.