В Нафтогазе заявили, что действуют в национальных интересах и сообщили, каким будет тариф на газ в июне

Тариф зависит от компании

В Украине ходят слухи о возможном повышении тарифа на электроэнергию. На фоне этих новостей у многих украинцев может возникнуть вопрос о стоимости голубого топлива для населения.

Однако беспокоиться не о чем. Цена на газ для бытовых потребителей в июне остается неизменной, по крайней мере, это касается клиентов "Нафтогаза". Тариф на голубое топливо остается прежним – 7,96 грн за куб.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену в год вперед", – заявил ранее глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Согласно сообщению компании, было продлено действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, то есть до 30 мая 2025 года.

У других поставщиков газа цена колеблется от 7,7 до 9,90 грн за куб, в зависимости от компании.

Тарифы на газ для населения от разных компаний

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько украинцы будут платить за кубометр воды после повышения тарифа. Сообщалось о том, что в Украине активно обсуждают повышение тарифов на коммунальные услуги и, прежде всего, могут вырасти цены на воду. Их не пересматривали уже три года.