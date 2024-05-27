Перерахунок буде вже з 1 червня: кому з пенсіонерів доплатять 1000 гривень

Спочатку виплатиться затримана надбавка, а потім по 333 гривні щомісячно

Для певних категорій літніх осіб в Україні буде проведено перерахунок виплат у червні. Щомісячна надбавка після нього буде складатиме 333 гривні.

Вона пройде заднім числом, бо Пенсійний фонд отримує статистичні відомості зі запізненням, як пояснюється на сайті Today. На індексацію мають право пенсіонери, які пішли на відпочинок, але продовжили працювати і їх пенсія складає 5842 гривні.

На перерахунок виплати у квітні розраховують особи, які продовжили працювати після призначення пенсії та якщо під час роботи вони отримали щонайменше 24 місяців додаткового стажу.

Якщо пенсіонер має 35 років стажу, то для нього буде нараховуватись щомісячна надбавка в розмірі 333 гривні.

Варто зауважити, що у червні буде виплачено додаткові кошти за квітень та травень, адже перерахунок відбудеться із запізненням. Тому пенсія у наступному місяці збільшиться на 1000 гривень, а далі виплачуватиметься по 6175,1 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ще додаткові надбавки отримають пенсіонери у наступному місяці.