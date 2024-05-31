Прогноз курса ухудшился: будет ли доллар стоить по 42 уже к концу года

Девальвация гривны должна принести положительные изменения

До конца текущего года в Украине курс доллара может составить 42 гривен, хотя ранее эксперты прогнозировали 39 гривен. Они изменили свое мнение из-за новых подходов Национального банка к управлению валютным курсом.

Об этом говорится в майском обзоре инвестиционной компании Dragon Capital. Медленное обесценивание гривни не несет риска для макрофинансовой стабильности.

"Мы ожидаем, что гривня продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. до конца года. Мы пересмотрели прогноз по ожидаемым ранее 39 грн/долл. в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом в начале 2024 года", – отметили аналитики.

Первоначально НБУ допустил небольшие колебания курса гривны после перехода на гибкий режим в 2023 году. Однако в начале 2024 года он изменил тактику, позволив гривне ослабевать во время резких скачков дефицита иностранной валюты, но при этом сдержал курс сокращения дефицита.

"Учитывая замедление инфляции и стабильные инфляционные ожидания, умеренная девальвация не несет рисков для макрофинансовой стабильности", – уверены аналитики.

По их мнению, контролируемое ослабление гривны поможет уменьшить потребность от внутренних займов за счет увеличения международной помощи в гривневом эквиваленте и сократить потерю резервов в результате первой валютной либерализации.

Курс доллара в Украине по состоянию на 31 мая

По данным портала Минфин, в пятницу, 31 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн (покупка) и 41,05 (продажа). Наличный курс — 41,0 (покупка) и 41,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,50 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что будет с курсом доллара в Украине до конца 2024 года. Эксперт объяснил, как оказание или задержка американской помощи может повлиять на показатели.