Почти 9 тыс грн для семей в одной области: при каких обстоятельствах они получат денежную помощь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Надо собрать 8 документов
Жители Киевской области получат финансовую помощь в размере почти 9 тысяч гривен, если они воспитывают детей с инвалидностью и не получали денежной благотворительной помощи от ООН.
Как сообщил Броварской городской совет, выплата помощи будет осуществляться в соответствии с проектом "Меры по поддержке детей, информирование о минной опасности и помощь пострадавшим в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях (Приоритет II)" при поддержке Гуманитарного Фонда Украины и Организации Объединенных Наций (ООН). Заявителю необходимо предоставить онлайн форму для начисления и собрать определенные документы.
В рамках этого проекта, семьи Киевской области получат 8886 грн 85 копеек, если воспитывают детей с инвалидностью и им ранее не осуществлялась денежная помощь от ООН начиная с 24.02.2022 года.
Чтобы получить денежную помощь, нужно заполнить соответствующую форму.
Какие документы нужны для оформления помощи
- заявление на имя Председателя Фонда;
- копия паспорта гражданина Украины заявителя (матери/отца/опекуна);
- копия документа с указанием данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика заявителя;
- копия выписки из реестра о задекларированном/зарегистрированном месте жительства или справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документа об установлении попечительства над ребенком;
- копия удостоверения ребенка с инвалидностью;
- копия удостоверения многодетной семьи (при наличии);
- информация с указанием реквизитов открытого карточного счета для перечисления денежных средств.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут получить помощь на лечение и реабилитацию от городского совета.