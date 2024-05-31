Почти 9 тыс грн для семей в одной области: при каких обстоятельствах они получат денежную помощь

Надо собрать 8 документов

Жители Киевской области получат финансовую помощь в размере почти 9 тысяч гривен, если они воспитывают детей с инвалидностью и не получали денежной благотворительной помощи от ООН.

Как сообщил Броварской городской совет, выплата помощи будет осуществляться в соответствии с проектом "Меры по поддержке детей, информирование о минной опасности и помощь пострадавшим в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях (Приоритет II)" при поддержке Гуманитарного Фонда Украины и Организации Объединенных Наций (ООН). Заявителю необходимо предоставить онлайн форму для начисления и собрать определенные документы.

В рамках этого проекта, семьи Киевской области получат 8886 грн 85 копеек, если воспитывают детей с инвалидностью и им ранее не осуществлялась денежная помощь от ООН начиная с 24.02.2022 года.

Чтобы получить денежную помощь, нужно заполнить соответствующую форму.

Какие документы нужны для оформления помощи

заявление на имя Председателя Фонда;

копия паспорта гражданина Украины заявителя (матери/отца/опекуна);

копия документа с указанием данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика заявителя;

копия выписки из реестра о задекларированном/зарегистрированном месте жительства или справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

копия свидетельства о рождении ребенка или документа об установлении попечительства над ребенком;

копия удостоверения ребенка с инвалидностью;

копия удостоверения многодетной семьи (при наличии);

информация с указанием реквизитов открытого карточного счета для перечисления денежных средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут получить помощь на лечение и реабилитацию от городского совета.