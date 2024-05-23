Грошова допомога для ВПО в одному регіоні: за яких обставин їм здійснять виплату

Є 9 категорій вразливостей

Різні благодійні організації здійснюють виплати для українців і Peace Winds Japan не стала вийнятком. Вона виплачує грошові допомоги для ВПО, які постраждали внаслідок бойових дій та проживають в Запоріжжі та області.

Цей фонд реалізує проєкт надання багатоцільової допомоги у партнерстві зі благодійним фондом "Право на Захист", як мовиться у Telegram-каналі "Енергодар це Україна". Виплата нарахується, якщо особа має хоча б один критерій вразливості та відповідає двом умовам.

Стати учасником проєкту можуть ті ВПО, чий щомісячний дохід не перевищує 6318 гривень. Однак бажаючим отримати грошову допомогу потрібно належати до однієї з категорій уразливості:

Батько чи одинока мати;

Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю;

Сім'ї, де є вагітна жінка;

Багатодітні сім'ї;

Прийомні сім'ї чи опікуни;

Сім'ї з дітьми молодше одного року;

Особи з хронічними захворюваннями;

Українці віком від 60 років;

Особи з інвалідністю підгрупи "А".

Під час реєстрації треба бути присутнім всім членам домогосподарства і надати всю інформацію, яка була наведена в опитуванні.

Мешканцям міста та області треба спочатку пройти онлайн-опитування. Після цього працівники благодійного фонду, опрацювавши анкети, зв'яжуться з тими, хто зможе далі реєструватися на допомогу.

Якщо особи не матимуть право на допомогу, то їм надішлють SMS про відмову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці одного міста та чотирьох сіл на Харківщині мають отримати грошову допомогу та гуманітарку.