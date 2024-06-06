Денежное обеспечение бойцов: от чего зависит сумма и кто его может получить, кроме военного

Такое начисление должно произойти до 20 числа каждого месяца, но могут быть задержки

Всем военнослужащим в Украине предусмотрено начисление денежного обеспечения. Оно состоит из ежемесячных основных и дополнительных выплат, а также единовременных дополнительных вознаграждений и помощей.

Размер денежного обеспечения зависит от 5 факторов и его можно получить с помощью 3 человек. Об этом говорится в дайджесте Armyinform А4.

Из чего состоит денежное обеспечение

Ежемесячные основные виды : должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет;

: должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет; Ежемесячные дополнительные виды: повышение должностного оклада, надбавки, доплаты и премии;

повышение должностного оклада, надбавки, доплаты и премии; Одноразовых дополнительных видов: вознаграждений и пособий.

От чего зависит сумма такого начисления и какие способы его получить

Согласно данным, размер денежного начисления колеблется в зависимости от суммы должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

Эта выплата может производиться как военному, так и его семье или другому лицу.

Для семьи денежное обеспечение будет осуществляться при условии, если военный участвует в боевых действиях, находится в плену или если его объявили пропавшим без вести путем зачисления на банковскую карту.

В случае, если выплату будет получать другое лицо, ему нужно оформить доверенность.

Денежное обеспечение каждый месяц будет выплачиваться до 20 числа, но если средства поступят в воинскую часть позже этого срока, то выплата производится в течение 3 дней после их поступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 14 городов в Украине будут выплачивать помощь во время мобилизации.